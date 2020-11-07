ЗМІ: в Іспанії почали розслідування ймовірного відмивання коштів, пов'язаного з колишнім королем Хуаном Карлосом I

За її інформацією, служба з запобіганню відмиванню грошей направила в жовтні в іспанську прокуратуру звіт, в якому говорилося про можливе існування підозрілих установ, розташованих на острові Джерсі, які можуть бути пов’язані з ексглавою держави. У документі також говориться про мільйонні фонди, які могли бути приховані від іспанської податкової влади.

Як уточнює видання, виявлення рахунків, що належать організаціям, з якими ймовірно пов’язаний Хуан Карлос I, є частиною третього розслідування прокуратури щодо ексглави держави. При цьому дана справа все ще перебуває в “зародковій” фазі. У свою чергу, газета El Mundo передає, що на острові Джерсі був виявлений капітал почесного короля. Прокуратура розслідує існування трастового фонду, бенефіціаром якого виступає Хуан Карлос I. У даний фонд були переведені кошти в 2005 році.

На даний момент прокуратура Верховного суду Іспанії вже веде два розслідування, що мають відношення до почесного короля. Одне з них пов’язане з можливим отриманням комісійних за посередницьку роль в переговорах з саудівською стороною, щоб контракт на будівництво швидкісної залізниці на лінії Мекка — Медіна дістався консорціуму іспанських компаній. Другий розгляд пов’язаний з можливим використанням ексглавою держави кредитних карт, прив’язаних до рахунків, власником яких він не був.

3 серпня стало офіційно відомо про те, що 82-річний Хуан Карлос I, що був главою держави з 1975 по 2014 рік, повідомив своєму синові, королю Філіпу VI, про рішення покинути країну. Раніше повідомлялося, що він знаходиться в ОАЕ.