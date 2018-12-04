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Премьер Франции отложил повышение налога на топливо из-за протестов

Премьер Франции отложил повышение налога на топливо из-за протестов

Киев  •  УНН

 • 13312 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о приостановлении на шесть месяцев повышения налога на топливо, решение о котором привело к неделям акций протеста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro.

"Я приостановил на шесть месяцев применение этих налоговых мер", - заявил Филипп.

Филипп заявил, что гнев людей должен быть услышан, и запланированные ранее меры не будут применяться до тех пор, пока не будут проведены надлежащие консультации с теми, на кого повышение налога может повлиять, пишет ВВС.

Также французский премьер объявил о шестимесячном приостановлении роста цен на газ и электроэнергию. Они "не будут увеличиваться зимой", - заявил он.

Ранее президент страны Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.

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