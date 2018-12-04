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Прем'єр Франції відклав підвищення податку на пальне через протести

Прем'єр Франції відклав підвищення податку на пальне через протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп оголосив про призупинення на шість місяців підвищення податку на пальне, рішення про яке призвело до тижнів акцій протесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.

"Я призупинив на шість місяців застосування цих податкових заходів", - заявив Філіпп.

Філіпп заявив, що гнів людей повинен бути почутий, і заплановані раніше заходи не будуть застосовуватися до тих пір, поки не будуть проведені належні консультації з тими, на кого підвищення податку може вплинути, пише ВВС.

Також французький прем'єр оголосив про шестимісячне призупинення зростання цін на газ і електроенергію. Вони "не збільшуватимуться взимку", - заявив він.

Раніше президент країни Еммануель Макрон доручив французькому прем'єр-міністру Едуару Філіппу провести зустріч з представниками парламентських партій і учасниками протестного руху.

Демонстранти з руху "Жовті жилети" влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.

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