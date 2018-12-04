Прем'єр Франції відклав підвищення податку на пальне через протести

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп оголосив про призупинення на шість місяців підвищення податку на пальне, рішення про яке призвело до тижнів акцій протесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.