Премьер Чехии осудил поездку Ондрачека в “ДНР”
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Поездка депутата Компартии Чехии Зденека Ондрачека в оккупированный Донецк и его встреча с представителями самопровозглашенной “Донецкой Народной Республики” противоречит внешнеполитическому курсу страны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает УНН, ссылаясь на Радио Прага.
Сообщается, что Бабиш также заявил, что не знает кто пригласил Ондрачека и какое мероприятие он посещал. По словам Бабиша, поездку Ондрачека нужно обсудить в Палате депутатов, так как он является членом нижней палаты Парламента Чешской Республики.
16 мая также состоялось заседание Комитета Палаты депутатов по внешней политике, который дистанцировался от поездки Ондрачека в Донецк.
По его окончании министр иностранных дел Томаш Петршичек подчеркнул, что депутат от Компартии не представлял там Чешскую Республику. По его мнению, Палата депутатов должна принять аналогичное постановление, которое утвердил Комитет по внешней политике, вновь заявивший о поддержке Чехии территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее в МИД Чехии осудили визит депутата на оккупированные территории Украины.