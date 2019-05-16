Прем'єр Чехії засудив поїздку Ондрачека в "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Поїздка депутата Компартії Чехії Зденека Ондрачека в окупований Донецьк і його зустріч з представниками самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" суперечить зовнішньополітичному курсу країни. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає УНН, посилаючись на Радіо Прага.
Повідомляється, що Бабіш також заявив, що не знає хто запросив Ондрачека і який захід він відвідував. За словами Бабіша, поїздку Ондрачека потрібно обговорити в Палаті депутатів, так як він є членом нижньої палати Парламенту Чеської Республіки.
16 травня також відбулося засідання Комітету Палати депутатів із зовнішньої політики, який дистанціювався від поїздки Ондрачека в Донецьк.
Після його закінчення міністр закордонних справ Томаш Петршічек підкреслив, що депутат від Компартії не уявляв там Чеську Республіку. На його думку, Палата депутатів має прийняти аналогічну постанову, яка затвердила Комітет з питань зовнішньої політики, знову заявивши про підтримку Чехії територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше в МЗС Чехії засудили візит депутата на окуповані території України.