В Чехии пристыдили депутата за визит в "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Чешской Республике осудили визит на оккупированный Донбасс члена Коммунистической партии Чехии и Моравии Зденека Ондрачека. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петричек, передает УНН.
“Депутат Ондрачек позорит Чешскую Республику. Чешская Республика официально не была представлена в этой поездке . Помимо видео с этим „успехом“, я не знаю, какова была цель его путешествия”, — написал министр.
За его слова благодарность от Украины высказал посол в Чехии Евгений Перебийнис.
“Я хотел бы поблагодарить министра Томаша Петричека за осуждение „визита“ депутата Ондрачека в оккупированный Россией Донецк. Обидно, что кто-то нарушает международное право и прикрывается флагом и гимном дружественной Чешской Республики”, — написал посол в Twitter.
Так, ранее чешские СМИ сообщили, что член Коммунистической партии Чехии и Моравии Зденек Ондрачек посетил окупированную донецкую область с “официальным визитом”.
Сообщается, что Ондрачек прибыл на “празднование пятой годовщины ДНР”, и встретился там с главарем “ДНР” Денисом Пушилиным.