У Чехії присоромили депутата за візит в "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Чеській Республіці засудили візит на окупований Донбас члена Комуністичної партії Чехії і Моравії Зденека Ондрачека. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петрічек, передає УНН.
“Депутат Ондрачек ганьбить Чеську Республіку. Чеська Республіка офіційно не була представлена в цій поїздці. Крім відео з цим „успіхом“, я не знаю, якою була мета його подорожі”, — написав міністр.
За його слова подяку від України висловив посол в Чехії Євген Перебийніс.
“Я хотів би подякувати міністру Томашу Петрічеку за засудження „візиту“ депутата Ондрачека в окупований Росією Донецьк. Прикро, що хтось порушує міжнародне право і прикривається прапором і гімном дружньої Чеської Республіки”, — написав посол в Twitter.
Так, раніше чеські ЗМІ повідомили, що член Комуністичної партії Чехії і Моравії Зденек Ондрачек відвідав окупувану Донеччину з “офіційним візитом”.
Повідомляється, що Ондрачек прибув на “святкування п’ятої річниці ДНР”, і зустрівся там з ватажком “ДНР” Денисом Пушиліним.