Премьер Британии обсудит проблему границы с Ирландией со всеми лидерами ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить условия выхода из Евросоюза с каждым европейским лидером и председателем Европейской Комиссии после очередного провала ее сопартийцев в парламенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В своих переговорах с лидерами государств Евросоюза и президентом Еврокомиссии Мэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы с Ирландией (backstop), которая является одной из самых больших проблем Brexit.
Backstop стал главным вопросом в процессе выхода Британии из Евросоюза. В своем письме к консерваторам в парламенте Мэй призвала отложить все личные предпочтения и объединиться вокруг интересов страны, поддерживая заключения соглашения с ЕС.
Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала вернуться в Брюссель на следующей неделе для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером об условиях Brexit.
Напомним, лидер Палаты общин Великобритании заявила, что государство готово выйти из состава Евросоюза без соглашения, если Парламент не проголосует за план по Brexit премьер-министра Терезы Мэй.