Прем'єр Британії обговорить проблему кордону з Ірландією з усіма лідерами ЄС

У своїх переговорах із лідерами держав Євросоюзу та президентом Єврокомісії Мей планує знайти рішення стосовно врегулювання проблеми кордону з Ірландією (backstop), що є однією з найбільших проблем Brexit.

Backstop став головним питанням в процесі виходу Британії з Євросоюзу. У своєму листі до консерваторів у Парламенті, Мей закликала відкласти всі особисті вподобання та об'єднатися довкола інтересів країни, підтримуючи укладання угоди з ЄС.

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла повернутися в Брюссель наступного тижня для того, щоб продовжити діалог з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером за умовами Brexit.

Нагадаємо, лідер Палати общин Британії заявила, що держава готова вийти зі складу Євросоюзу без угоди, якщо Парламент не проголосує за план з Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.