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Прем'єр Британії обговорить проблему кордону з Ірландією з усіма лідерами ЄС

Прем'єр Британії обговорить проблему кордону з Ірландією з усіма лідерами ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова уряду Великої Британії Тереза Мей планує обговорити умови виходу з Євросоюзу з кожним європейським лідером та головою Європейської Комісії після чергового провалу її співпартійців у Парламенті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У своїх переговорах із лідерами держав Євросоюзу та президентом Єврокомісії Мей планує знайти рішення стосовно врегулювання проблеми кордону з Ірландією (backstop), що є однією з найбільших проблем Brexit.

Backstop став головним питанням в процесі виходу Британії з Євросоюзу. У своєму листі до консерваторів у Парламенті, Мей закликала відкласти всі особисті вподобання та об'єднатися довкола інтересів країни, підтримуючи укладання угоди з ЄС.

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла повернутися в Брюссель наступного тижня для того, щоб продовжити діалог з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером за умовами Brexit

Нагадаємо, лідер Палати общин Британії заявила, що держава готова вийти зі складу Євросоюзу без угоди, якщо Парламент не проголосує за план з Brexit прем'єр-міністра Терези Мей. 

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