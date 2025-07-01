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Премьер-министра Таиланда временно отстранили из-за скандала с утечкой телефонного разговора

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьер-министра Паетонґтарн Чинаватру из-за разговора, в котором она критиковала военного. Обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Сурия Джунгрунгруангкит.

Премьер-министра Таиланда временно отстранили из-за скандала с утечкой телефонного разговора

Конституционный суд Таиланда временно отстранил от должности премьер-министра Паэтонтарн Чинаватру из-за утечки записи ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи, в котором она критиковала тайского военного командира. Пока продолжается рассмотрение дела, обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Сурия Джунгрунгруангкит, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Паэтонтарн Чинаватру. Сейчас на должностное лицо оказывается все большее давление с требованием уйти в отставку из-за утечки ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном, в котором она назвала его "дядей" и раскритиковала тайского военного командира. Сейчас суд рассматривает петицию о ее увольнении.

Если Чинаватра будет официально отстранена, она станет третьим представителем политической династии Шинават (которая играла важную роль в тайской политике более 20 лет), который потеряет власть до завершения своего срока. Ее предшественника Сретту Тависина уволили из-за скандального назначения в правительство человека, который отбывал тюремный срок.

Суд принял решение о временном отстранении Паэтонтарн с перевесом голосов: 7 против 2. Она извинилась за то, что сказала во время разговора, назвав это "методом переговоров". Но консервативные законодатели обвинили ее в уступках перед Камбоджей и подрыве военных возможностей Таиланда. Рейтинг одобрения Паэтонтарн в минувшие выходные упал до 9,2% по сравнению с 30,9% в марте.

Сейчас обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Сурия Джунгрунгруангкит.

Дополнение

Паэтонтарн, дочь свергнутого экс-премьера Таксина Чинавата, заняла пост главы правительства всего через несколько дней после того, как ее отец столкнулся с политическими проблемами. Таксин Чинават предстает перед судом по обвинению в оскорблении монархии. Причиной стало интервью девятилетней давности для южнокорейской газеты.

В 38 лет она стала самым молодым премьер-министром в истории Таиланда и лишь второй женщиной на этом посту после своей тети, Йинглак Чинават.

Таиланд обязал бывшего премьер-министра выплатить 305 млн долларов компенсации за ущерб от ее "рисовой" схемы22.05.25, 15:55 • 2754 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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