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Прем’єр-міністра Таїланду тимчасово відсторонили через скандал із витоком телефонної розмови

Київ • УНН

 • 511 перегляди

Конституційний суд Таїланду тимчасово усунув прем'єр-міністра Паетонґтарн Чінаватру через розмову, в якій вона критикувала військового. Обов'язки глави уряду виконуватиме віцепрем'єр Сурія Джунгрунгруангкіт.

Прем’єр-міністра Таїланду тимчасово відсторонили через скандал із витоком телефонної розмови

Конституційний суд Таїланду тимчасово усунув від посади прем’єр-міністра Паетонґтарн Чінаватру через витік запису її телефонної розмови з колишнім лідером Камбоджі, в якій вона критикувала тайського військового командира. Поки триває розгляд справи, виконувати обов’язки глави уряду буде віцепрем'єр Сурія Джунгрунгруангкіт, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Конституційний суд Таїланду відсторонив від посади прем'єр-міністра Паетонґтарн Чінаватру. Наразі на  посадовицю чиниться дедалі більший тиск з вимогою піти у відставку через витік її телефонної розмови з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона назвала його "дядьком"та розкритикувала тайського військового командира. Наразі суд розглядає петицію про її звільнення.

Якщо Чінаватру буде офіційно усунуто, вона стане третім представником політичної династії Шинават (яка відігравала важливу роль у тайській політиці понад 20 років) який втратить владу до завершення свого терміну. Її попередника Сретту Тавісіна звільнили через скандальне призначення в уряд людини, яка відбувала тюремний термін.

Суд ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Паетонґтарн із перевагою голосів: 7 проти 2. Вона вибачилася за те, що сказала під час розмови, назвавши це "методою переговорів". Але консервативні законодавці звинуватили її у поступках перед Камбоджею та підриві військових можливостей Таїланду. Рейтинг схвалення Паетонґтарн минулими вихідними впав до 9,2% порівняно з 30,9% у березні.

Наразі обов’язки глави уряду виконуватиме віцепрем'єр Сурія Джунгрунгруангкіт.

Доповнення

Паетонґтарн, донька поваленого експрем’єра Таксіна Чинавата, обійняла посаду глави уряду лише кілька днів після того, як її батько зщіткнувся із політичними проблемами. Таксін Чинават постає перед судом за звинуваченням в обра-зі монархії. Причиною стало інтерв’ю дев’ятирічної давнини для південнокорейської газети.

У 38 років вона стала наймолодшою прем’єркою в історії Таїланду й лише другою жінкою на цій посаді після своєї тітки, Їнлак Чинават.

Таїланд зобов’язав колишню прем'єрку виплатити 305 млн доларів компенсації за збитки від її "рисової" схеми22.05.25, 15:55 • 2754 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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