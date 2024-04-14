Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит решительно, развернув свои оборонительные системы и сохраняя спокойствие, как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации.