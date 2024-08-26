Премьер Литвы заявила, что есть опция отправки своих военных в Украину и объяснила для чего

Есть опция по отправке литовских военных в Украину. Но это не просто желание отправить людей, а тщательно спланированный ответ на конкретные запросы украинских партнеров, что касается обучения, логистики, работы с конкретными видами вооружения или кибербезопасности. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните в интервью в телемарафоне, передает УНН.

На вопрос, до сих пор рассматривает ли Литва отправку своих военных в Украину и когда это возможно, Шимоните ответила: «Есть такая опция. Обсуждаются варианты, в частности в контексте инициативы президента Макрона и его предложения отправлять военных в Украину. Хотя Литва имеет полное право отправлять своих солдат, это зависит от потребностей Украины. Это не просто желание отправить людей, а тщательно спланированный ответ на конкретные запросы украинских партнеров, что касается обучения, логистики, работы с конкретными видами вооружения или кибербезопасности».

Она отметила, что Литва тесно сотрудничаем с украинскими институтами и всегда полагается на то, в чем нуждаются в Украине.

Мы имеем юридическое право это делать и есть квота людей которых можно направить, когда это будет необходимо. Мы были среди тех стран, которые сразу поддержали заявление (президента Франции Эмануэля - ред.) Макрона, потому что этот подход очень правильный. Дело не в том, чтобы отправлять боевые подразделения, как предполагали некоторые, а предоставить Украине необходимую помощь в обучении, защитить границы и предоставить других специалистов, которые могут понадобиться - рассказала Шимоните.

По ее словам, самое важное в инициативе Макрона - это ввести элемент стратегической неоднозначности.

Запад часто очень четко заявляет о своих намерениях и Путин может предвидеть их и скорректировать соответственно свою стратегию. Но Макрон решил создать неопределенность, а это полезно, заставляет Россию догадываться о наших действиях, не позволяет ей быть уверенной в своей стратегии. Так же как с операцией в Курске. Пусть россияне гадают, это просто сосредоточение армии или что-то другое. Такая стратегическая неоднозначность создает дополнительное давление на Россию и не дает ей быть слишком уверенной в том, что Запад всегда будет действовать предсказуемо - сказала Шимоните.

Дополнение

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла в мае 2024 года, что готова отправить своих солдат в Украину на тренировочную миссию.

В конце мая газета Le Monde сообщала, что президент Франции Эмануэль Макрон стремится создать коалицию из европейских государств для отправки в Украину военных инструкторов.