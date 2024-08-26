Прем'єрка Литви заявила, що є опція відправки своїх військових в Україну та пояснила для чого

Є опція щодо відправлення литовських військових в Україну. Але це не просто бажання відправити людей, а ретельно спланована відповідь на конкретні запити українських партнерів, що стосується навчання, логістики, роботи з конкретними видами озброєння або кібербезпекою. Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте в інтерв’ю в телемарафоні, передає УНН.

На запитання, чи досі розглядає Литва надсилання своїх військових в Україну і коли це можливо, Шимоніте відповіла: "Є така опція. Обговорюються варіанти, зокрема в контексті ініціативи президента Макрона та його пропозиції надсилати військових в Україну. Хоча Литва має повне право надсилати своїх солдатів, це залежить від потреб України. Це не просто бажання відправити людей, а ретельно спланована відповідь на конкретні запити українських партнерів, що стосується навчання, логістики, роботи з конкретними видами озброєння або кібербезпекою".

Вона зазначила, що Литва тісно співпрацюємо з українськими інституціями й завжди покладається на те, що потребують в Україні.

Ми маємо юридичне право це робити і є квота людей яких можна направити, коли це буде необхідно. Ми були серед тих країн, які відразу підтримали заяву (президента Франції Емануеля – ред.) Макрона, тому що цей підхід дуже правильний. Річ не в тім, щоб відправляти бойові підрозділи, як припускали деякі, а надати Україні необхідну допомогу в навчанні, захистити кордони та надати інших фахівців, які можуть знадобитися

За її словами, найважливіше в ініціативі Макрона – це ввести елемент стратегічної неоднозначності.

Захід часто дуже чітко заявляє про свої наміри й путін може передбачити їх та скорегувати відповідно свою стратегію. Але Макрон вирішив створити невизначеність, а це корисно, змушує росію здогадуватися про наші дії, не дозволяє їй бути впевненою в своїй стратегії. Так само як з операцією в курську. Нехай росіяни гадають, чи це просто зосередження армії, чи щось інше. Така стратегічна неоднозначність створює додатковий тиск на росію й не дає їй бути занадто впевненою в тому, що захід завжди буде діяти передбачувано