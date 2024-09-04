Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис начал свой визит в Украину с Киевщины. Несмотря на воздушную тревогу посетил Бородянку и Гостомель. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко и поблагодарил премьера Ирландии и весь народ «за невероятную поддержку», передает УНН.

«Украинцы поражают своей стойкостью весь мир. Эти слова услышал сегодня от Премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса.

Свой визит в Украину господин Харрис начал с Киевщины. Благодарен, что несмотря на «воздушную тревогу» не отложил свои планы и посетил Бородянку и Гостомель. Увидел во что превращает украинские города российский агрессор», - сообщил Кравченко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Бородянке оккупанты сбросили десятки бомб на центральную часть поселка, разрушили его главную улицу, убивали мирных жителей. Всего здесь повреждено и разрушено более 2,3 тыс. объектов, большинство - частные и многоквартирные дома.

«Сегодня Бородянка восстанавливается. Побывали в детском саду, который отстроили наши международные партнеры, показал мурал Бэнкси на стене полуразрушенной котельной. Это рисунок мужчины в форме дзюдоиста, похожего на Путина, которого побеждает маленький мальчик.

В Гостомеле посетили семью, которая живет в модульном доме, который профинансирован Правительством Ирландии. Там проживают жители поселка, у которых оккупанты полностью уничтожили частный дом. Они рассказали, что пришлось пережить и о том, что мир не должен забывать, как легко разрушить мир», - добавил председатель ОВА.

Кроме того, Кравченко напомнил, что всего на Киевщине планируется установить 50 таких модульных домов. Координирует процесс УВКБ ООН. Сейчас уже установили 2 дома в Гостомеле и 1 в Горенке.

Он также поблагодарил Премьер-министра Ирландии и весь народ этой страны за невероятную поддержку.

«Потому что сегодня только совместными и последовательными действиями можно остановить российского оккупанта. И вернуть украинцев в их дома, к полноценной жизни в Украине», - резюмировал председатель Киевской ОВА.