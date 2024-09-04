Прем'єр Ірландії попри повітряну тривогу відвідав Київщину. Побував у Бородянці та Гостомелі

Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс розпочав свій візит до України з Київщини. Попри повітряну тривогу відвідав Бородянку і Гостомель. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко і подякував прем'єру Ірландії та всьому народові "за неймовірну підтримку", передає УНН.

"Українці вражають своєю стійкістю весь світ. Ці слова почув сьогодні від Премʼєр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

Свій візит до України пан Гарріс розпочав з Київщини. Вдячний, що попри "повітряну тривогу" не відклав свої плани та відвідав Бородянку і Гостомель. Побачив у що перетворює українські міста російський агресор", - повідомив Кравченко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Бородянці окупанти скинули десятки бомб на центральну частину селища, зруйнували його головну вулицю, вбивали мирних мешканців. Загалом тут пошкоджено та зруйновано понад 2,3 тис. обʼєктів, більшість – приватні та багатоквартирні будинки.

"Сьогодні Бородянка відновлюється. Побували у дитячому садку, який відбудували наші міжнародні партнери, показав мурал Бенксі на стіні напівзруйнованої котельні. Це малюнок чоловіка у формі дзюдоїста, схожого на путіна, якого перемагає маленький хлопчик.

У Гостомелі відвідали родину, яка мешкає у модульному будинку, який профінансований Урядом Ірландії. Там проживають мешканці селища, у яких окупанти вщент знищили приватний будинок. Вони розповіли, що довелося пережити і про те, що світ не має забувати, як легко зруйнувати мир", - додав голова ОВА.

Крім того, Кравченко нагадав, що загалом на Київщині планується встановити 50 таких модульних будинків. Координує процес УВКБ ООН. Наразі вже встановили 2 будинки в Гостомелі та 1 в Горенці.

Він також подякував Прем'єр-міністру Ірландії та всьому народові цієї країни за неймовірну підтримку.

"Бо сьогодні лише спільними та послідовними діями можна зупинити російського окупанта. І повернути українців до їхніх осель, до повноцінного життя в Україні", - резюмував голова Київської ОВА.