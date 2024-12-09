Премьер Эстонии прибыл в Киев
Киев • УНН
Кристен Михал прибыл в Киев для встречи с руководством Украины и подтвердил поддержку к победе. Одновременно в столицу прибыл Фридрих Мерц через неделю после визита Шольца.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сегодня, 9 декабря, прибыл в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, передает УНН.
Прибыл в Киев сегодня утром, чтобы встретиться с Зеленский, Шмыгалем и Стефанчуком. поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. победа Украины-это победа Европы, США и всего демократического мира
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Также сегодня в Киев прибыл кандидат в канцлеры Германии от ХДС /ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев. В столицу Украины он приехал ровно через неделю после визита Олафа Шольца.