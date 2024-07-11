Премьер Дании Метте Фредериксен призвала отдать все средства ПВО своего государства Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - сказала Фредериксен во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Дополнение

США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны.

В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого в мае россия применила против Украины 3,2 тыс. управляемых авиабомб, а в следующем месяце количество применения таких бомб может достичь 3,5 тыс. Поэтому для защиты Украины необходимо хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две для Харькова.