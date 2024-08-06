Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер объявил о создании 'постоянной армии' спецполиции для борьбы с погромами ультраправых. Беспорядки спровоцированы дезинформацией после нападения на детскую школу танцев в Саутпорте.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для борьбы с беспорядками, которые распространяются по стране, будет создана "постоянная армия" специализированной полиции. Об этом сообщает АР в понедельник, 5 августа, передает УНН.
Детали
В Великобритании распространяются бунты и погромы ультраправых протестующих, спровоцированные дезинформацией и раздуванием расовой и религиозной ненависти после нападения на детскую танцевальную школу в Саутпорте.
АР пишет, что в связи с беспорядками в стране планируют усилить систему правосудия, чтобы справиться с сотнями арестов во время погромов.
Как сообщает информагентство, Стармер обвиняет в беспорядках ультраправых активистов, а также распространение дезинформации в соцсетях о том, что нападавший якобы был мусульманином и искателем убежища.
"Какой бы ни была видимая мотивация, это не протест - это чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины. Вся сила закона будет применена ко всем, кто будет участвовать в этих действиях", - заявил Стармер.
АР сообщает, что 4 августа "разъяренные толпы" напали на два отеля, где проживали искатели убежища. Протестующие разбили окна и подожгли здания.
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