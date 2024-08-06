Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для борьбы с беспорядками, которые распространяются по стране, будет создана "постоянная армия" специализированной полиции. Об этом сообщает АР в понедельник, 5 августа, передает УНН.

Детали

В Великобритании распространяются бунты и погромы ультраправых протестующих, спровоцированные дезинформацией и раздуванием расовой и религиозной ненависти после нападения на детскую танцевальную школу в Саутпорте.

АР пишет, что в связи с беспорядками в стране планируют усилить систему правосудия, чтобы справиться с сотнями арестов во время погромов.

Как сообщает информагентство, Стармер обвиняет в беспорядках ультраправых активистов, а также распространение дезинформации в соцсетях о том, что нападавший якобы был мусульманином и искателем убежища.

"Какой бы ни была видимая мотивация, это не протест - это чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины. Вся сила закона будет применена ко всем, кто будет участвовать в этих действиях", - заявил Стармер.

АР сообщает, что 4 августа "разъяренные толпы" напали на два отеля, где проживали искатели убежища. Протестующие разбили окна и подожгли здания.

У Британії скликали засідання безпекового комітету після заворушень. Стармер обіцяє "швидкі кримінальні санкції"