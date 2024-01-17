Премьер Бельгии заявил, что нужен механизм конфискации российских активов

Бельгия не выступает против конфискации замороженных активов российского центрального банка на сумму 280 миллиардов евро, но должен быть четкий механизм, например использование активов в качестве залога для Украины, заявил премьер-министр Александер Де Кроо в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

После вторжения рф в Украину в 2022 году, Соединенные Штаты и их союзники запретили операции с центральным банком и министерством финансов россии, заблокировав суверенные российские активы на Западе на сумму около 300 миллиардов долларов.

Страны G7 обсуждают возможную конфискацию замороженных российских активов, хотя некоторые члены G7 обеспокоены прецедентом, механизмом и потенциальными последствиями такого шага против активов центральных банков.

Де Кроо сообщил Reuters в Давосе, что Бельгия готова к обсуждению того, что делать с процентами по замороженным российским активам и самими активами.

Мы не говорим "нет" конфискации активов. Но нам нужно проработать механизм. Например, их можно использовать как залог для привлечения средств для Украины. (...) Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в решении вопроса по поиску правовой основы для этих переводов в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы - сказал Де Кроо.

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Де Кроо сказал, что риск заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, поскольку центральные банки часто размещают активы друг у друга.

Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк, - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе.

По его словам, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные - сделка, которая облагается налогом по ставке 25%.

"Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину", - заявил Де Кроо Reuters. По его словам, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 млрд евро, а в 2024 году составит около 1,7 млрд евро.

Дополнение

Министр финансов США Джанет Йеллен в прошлом году выражала обеспокоенность относительно значительных юридических препятствий для конфискации замороженных российских активов, но недавно поддержала изучение этой идеи в условиях ограниченного финансирования, отмечает издание.

США предложили G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл. - FT