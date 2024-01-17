Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: имеют целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Украина обсудила с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, следующие шаги на пути к членству Украины в Евросоюзе. Общая цель - созвать межправительственную конференцию как первый раунд переговоров о вступлении Украины в ЕС в установленный срок, сообщил в среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Я разговаривал со своим бельгийским коллегой и другом Аджею Лябиб. После переговоров Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Александром Де Кроо и президентом Урсулой фон дер Ляйен мы договорились о следующих шагах во время бельгийского председательства в Совете ЕС на пути Украины к членству в ЕС. Наша общая цель - созвать межправительственную конференцию для проведения первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС в установленный срок - сообщил Кулеба в соцсети X.

Главы МИД также обсудили следующие шаги на пути к использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Я также приветствовал решение Бельгии помочь Украине путем налогообложения замороженных российских активов. Мы обсудили следующие шаги на пути к комплексному решению по использованию активов. Это решение неизбежно, и россия заплатит за нанесенный ущерб", - отметил глава МИД Украины.

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