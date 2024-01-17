Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: имеют целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя
Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными".
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico
Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.
Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии
Заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которая пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.
Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС
Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС, повредив оборудование. Сейчас продолжаются работы по устранению повреждений.
Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки
Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи, в частности, против 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, участвующих в ядерных и ракетных разработках. Это произошло после недавнего запуска Северной Кореей новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.
Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области
Современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ открыли победители конкурса "Час діяти, Україно!" .
За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця
В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.