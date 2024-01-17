Кулеба переговорив з колегою з головуючої у ЄС Бельгії: мають на меті провести перший раунд переговорів про членство вчасно

Україна обговорила з Бельгією, яка наразі головує у Раді ЄС, наступні кроки на шляху до членства України в Євросоюзі. Спільна мета - скликати міжурядову конференцію як перший раунд переговорів про вступ України до ЄС у встановлений термін, повідомив у середу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.

Я розмовляв зі своєю бельгійським колегою та другом Аджею Лябіб. Після переговорів Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Александром Де Кроо та президенткою Урсулою фон дер Ляєн ми домовилися про наступні кроки під час бельгійського головування у Раді ЄС на шляху України до членства в ЄС. Наша спільна мета – скликати міжурядову конференцію для проведення першого раунду переговорів про вступ України до ЄС у встановлений термін - повідомив Кулеба у соцмережі X.

Голови МЗС також обговорили наступні кроки на шляху до використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Я також привітав рішення Бельгії допомогти Україні шляхом оподаткування заморожених російських активів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до комплексного рішення щодо використання активів. Це рішення неминуче, і росія заплатить за завдані збитки", - зазначив голова МЗС України.

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