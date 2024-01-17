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Прем'єр Бельгії заявив, що потрібен механізм конфіскації російських активів

Прем'єр Бельгії заявив, що потрібен механізм конфіскації російських активів

Київ • УНН

 • 24705 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що Бельгія не проти конфіскації 280 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, але виступає за те, аби було створено чіткий механізм.

Бельгія не виступає проти конфіскації заморожених активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів євро, але має бути чіткий механізм, наприклад використання активів як застави для України, заявив прем’єр-міністр Александер Де Кроо в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Після вторгнення рф в Україну у 2022 році, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком та міністерством фінансів росії, заблокувавши суверенні російські активи на Заході на суму близько 300 мільярдів доларів.

Країни G7 обговорюють можливу конфіскацію заморожених російських активів, хоча деякі члени G7 стурбовані прецедентом, механізмом та потенційними наслідками такого кроку проти активів центральних банків.

Де Кроо повідомив Reuters у Давосі, що Бельгія готова до обговорення того, що робити з відсотками за замороженими російськими активами та самими активами.

Ми не говоримо "ні" конфіскації активів. Але нам потрібно опрацювати механізм. Наприклад, їх можна використовувати як заставу для залучення коштів для України. (...) Ми відкриті для подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання щодо пошуку правової основи для цих переказів в Україну без дестабілізації світової фінансової системи 

- сказав Де Кроо.

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Де Кроо сказав, що ризик полягає в тому, що фінансова стабільність може бути підірвана, оскільки центральні банки часто розміщують активи один в одного.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк, - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі.

За його словами, деякі цінні папери мають термін погашення і, отже, конвертуються в готівку - угода, яка оподатковується за ставкою 25%.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг піти в Україну", - заявив Де Кроо Reuters. За його словами, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 млрд євро, а у 2024 році становитиме близько 1,7 млрд євро.

Доповнення

Міністр фінансів США Джанет Єллен торік висловлювала занепокоєння щодо значних юридичних перешкод для конфіскації заморожених російських активів, але нещодавно підтримала вивчення цієї ідеї в умовах обмеженого фінансування, зазначає видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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