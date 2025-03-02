Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график
Киев • УНН
3 марта в Украине применят ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса. Отключения запланированы на 06:00-10:00 и 14:00-21:00, бытовых потребителей это не коснется.
Ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса будут применяться в Украине в следующие сутки. Отключение электроснабжения для бытовых потребителей не прогнозируется.
Об этом передает Укрэнерго, сообщает УНН.
Ограничения мощности для промышленности и бизнеса, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, запланированы на завтра
Время применения ограничений: 06:00 - 10:00 14:00 - 21:00
В Укрэнерго напомнили, что причиной запланированного ограничения мощности являются последствия российских атак на энергообъекты Украины
Электроснабжение для бытовых потребителей не должны отключать. Впрочем рекомендуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения
Напомним,
Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.
США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит28.02.25, 22:20 • 67067 просмотров