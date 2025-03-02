Попереджають про відключення світла 3 березня: у які години діятиме графік
Київ • УНН
3 березня в Україні застосують обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Відключення заплановані на 06:00-10:00 та 14:00-21:00, побутових споживачів це не торкнеться.
Обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу будуть застосовуватись в Україні наступної доби. Відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.
Про це передає Укренерго, повідомляє УНН.
Обмеження потужності для промисловості та бізнесу, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, заплановані на завтра
Час застосування обмежень: 06:00 – 10:00 14:00 – 21:00
В Укренерго нагадали, що причиною запланованого обмеження потужності є наслідки російських атак на енергооб’єкти України
Електропостачання для побутових споживачів мають не відключати. Втім рекомендують стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу
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