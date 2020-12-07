Представителей "Зари" признали лучшим игроком и тренером тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 12-го тура турнира, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Артем Громов, опередивший динамовца Виктора Цыганкова и Шахаба с “Олимпика”.
Кроме того, наставник “Зари” Виктор Скрипник стал лучшим тренером тура, получив средний балл 4,6.
Добавим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Заметим, 13-й тур УПЛ стартует матчем “Олимпик” — “Львов”, который пройдет 11 декабря.