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Представників "Зорі" визнано найкращим гравцем та тренером туру УПЛ

Київ • УНН

 • 11319 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 12-го туру турніру, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Зорі” Артем Громов, який випередив динамівця Віктора Циганкова та Шахаба з “Олімпіка”.

Крім того, наставник “Зорі” Віктор Скрипник став найкращим тренером туру, отримавши середній бал 4,6.

Додамо, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Зауважимо, 13-й тур УПЛ стартуватиме матчем “Олімпік” — “Львів”, який пройде 11 грудня.

Українські Національні Новини

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