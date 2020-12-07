Представників "Зорі" визнано найкращим гравцем та тренером туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Зорі” Артем Громов, який випередив динамівця Віктора Циганкова та Шахаба з “Олімпіка”.

Крім того, наставник “Зорі” Віктор Скрипник став найкращим тренером туру, отримавши середній бал 4,6.

Додамо, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Зауважимо, 13-й тур УПЛ стартуватиме матчем “Олімпік” — “Львів”, який пройде 11 грудня.