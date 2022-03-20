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Представители США подтвердили, что россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

Представители США подтвердили, что россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

Киев • УНН

 • 217379 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Американские официальные лица подтвердили, что россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым известным использованием таких ракет в бою. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Запуски, вероятно, имели целью испытать оружие и отправить сообщения Запада о российских возможности, сообщили CNN несколько источников.

Министерство обороны россии заявило в субботу, что в пятницу запустило гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по военному складу боеприпасов на западе Украины.

Гиперзвуковую оружие трудно обнаружить, что создает проблемы для систем противоракетной обороны. Такие ракеты могут двигаться на гораздо более низкой траектории, чем баллистические ракеты с высокой дугой, которые можно легко обнаружить. Гиперзвуковые также могут маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Пентагон сделал разработку гиперзвуковой оружия одним из своих главных приоритетов, поскольку Китай и россия работают над разработкой собственных версий.

По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.

Напомним

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