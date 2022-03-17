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ЗСУ в Сумській області знищили кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів - керівник ОВА Живицький

ЗСУ в Сумській області знищили кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів - керівник ОВА Живицький

Київ • УНН

 • 153072 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький доклав про бойові дії на Сумщині, які відбувалися протягом минулої доби. Про це він помідомив у своєму Telegram, інформує УНН.

Цитата

"У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Тож якщо ви злякалися сильних вибухів вдень - зараз можна радіти. Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за нашу Велику Писарівку. Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Деталі

Також нардеп додав і про мародерство в селах області.

"Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.

Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.
Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки. Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо!" - додав глава Сумської ОВА.

Нагадаємо

Відібрали телефони та спалили: в Сумській області російські окупанти затримали евакуаційну колону.

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