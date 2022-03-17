ВСУ в Сумской области уничтожили несколько САУ и Буков и попали в склад боеприпасов - руководитель ОВА Живицкий

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"В Боромле удалось уничтожить несколько САУ и БУК русских орков, также попавших в их склад боеприпасов.

Так что если вы испугались сильных взрывов днем - сейчас можно радоваться. Несколько часов подряд продолжался бой еще в одном направлении - за нашу Великую Писаревку. Там российские враги сегодня видели ад наяву", - сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Детали

Также нардеп добавил и о мародерстве в селах области.

"Села, куда заходит враг на ночевку, страдают от рук фашистов больше всего: русские орки врываются в человеческих домов, выгоняют людей на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу.

Проклятые нелюди мародерствуют и ведут себя хуже фашистов.

То, что они делают - это даже не фашизм или терроризм, это хуже. Для таких бесчеловечных издевательств нужно новое слово. Проклятые орки. Мы видим каждый шаг российских террористических войск и делаем с ними то, что и имеем!" - добавил глава Сумской ОВА.

Напомним

Отобрали телефоны и сожгли: в Сумской области российские оккупанты задержали эвакуационную колонну.