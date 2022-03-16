Відібрали телефони та спалили: в Сумській області російські окупанти затримали евакуаційну колону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів про роботу гуманітарних коридорів 15 березня у Сумській області. Евакуація людей пройшла з п'яти міст - Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Шостка. В цілому виїхало 8 575 людей. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Гуманітарним коридором з Сумської області виїхали:
1175 авто - 4 757 громадян,
106 автобусів - 3 818 громадян, з них:
- Суми - 955 авто 3 820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян
- Тростянець - 21 авто 80 громадян, 2 автобуси 60 громадян
- Лебедин - 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян
- Конотоп - 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян
- Шостка - 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси 43 громадянина
Станом на 01:00 Перший евакуаційний поїзд вже вирушив зі станції Лубни до Львова.
Перед виїздом колон, передмістя Сум обстріляли з артилерії.
У Тростянці на евакуацію зібралися близько 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали.
"Російські військові вимагали, аби мирні люди здали свої телефони. Мобільні зібрали у мішок і спалили. Колона евакуйованих залишилася повністю без зв’язку. Їх протримали в місті до вечора. Врешті, частині евакуйованих вдалося виїхати з Тростянця. За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція була отака", - йдеться в повідомленні.
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