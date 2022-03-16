Отобрали телефоны и сожгли: в Сумской области российские оккупанты задержали эвакуационную колонну

Детали

По гуманитарному коридору из Сумской области выехали:

1175 авто - 4 757 граждан,

106 автобусов - 3 818 граждан, из них:

- Сумы - 955 авто 3 820 граждан, автобусы 82 3130 граждан

- Тростянец - 21 авто 80 граждан, 2 автобуса 60 граждан

- Лебедин - 3 авто 13 граждан, 4 автобуса 100 граждан

- Конотоп - 133 авто 599 граждан, 15 автобусов 485 граждан

- Шостка - 32 авто 123 гражданина, 3 автобуса 43 гражданина

По состоянию на 01:00 первый эвакуационный поезд уже отправился со станции Лубны во Львов.

Перед выездом колонн, пригород Сум обстреляли из артиллерии.

В Тростянце на эвакуацию собрались около 160 автомобилей. Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальную колонну оккупанты задержали.

"Российские военные требовали, чтобы мирные люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера. Наконец, части эвакуированных удалось выехать из Тростянца. По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такая", - говорится в сообщении.

Напомним

В Мариуполе оккупанты взяли в заложники работников и пациентов больницы.