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Представники США підтвердили, що росія застосувала проти України гіперзвукові ракети

Представники США підтвердили, що росія застосувала проти України гіперзвукові ракети

Київ • УНН

 • 217381 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Американські офіційні особи підтвердили, що росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим відомим використанням таких ракет у бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Запуски, ймовірно, мали на меті випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості, повідомили CNN кілька джерел.

Міністерство оборони росії заявило в суботу, що в п'ятницю запустило гіперзвукові ракети "Кинжал" по військовому складу боєприпасів на заході України.

Гіперзвукову зброю важко виявити, що створює проблеми для систем протиракетної оборони. Такі ракети можуть рухатися на набагато нижчій траєкторії, ніж балістичні ракети з високою дугою, які можна легко виявити. Гіперзвукові також можуть маневрувати та ухилятися від систем протиракетної оборони.

Пентагон зробив розробку гіперзвукової зброї одним із своїх головних пріоритетів, оскільки Китай і росія працюють над розробкою власних версій.

За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

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