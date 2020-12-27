Представитель Украины выиграл второй международный теннисный турнир в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представитель украинского тенниса Георгий Кравченко завоевал второй одиночный титул в карьере, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В финале турнира ITF М15 в Анталии он уверенно обыграл британца Билли Харриса — 6:2, 6:3.
Украинский теннисист провел на корте почти полтора часа. За это время Кравченко трижды подал на вылет, допустив одну двойную ошибку, не проиграл ни одного из девяти геймов на своей подаче и сделал три брейка.
Примечательно, что одиночный титул в Анталии стал для 20-летнего киевлянина вторым за время выступлений на турнирах ITF.
В ноябре прошлого года Кравченко стал чемпионом 15-тысячника в Нулес (Испания). В целом украинец провел свой четвертый финал.