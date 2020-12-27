Представник України виграв другий міжнародний тенісний турнір в кар'єрі

У фіналі турніру ITF М15 в Анталії він впевнено обіграв британця Біллі Харріса — 6:2, 6:3.

Український тенісист провів на корті майже півтори години. За цей час Кравченко тричі подав навиліт, допустивши одну подвійну помилку, не програв жодного з дев’яти геймів на своїй подачі і зробив три брейка.

Примітно, що одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Кравченко став чемпіоном 15-тисячника в Нулес (Іспанія). В цілому українець провів свій четвертий фінал.