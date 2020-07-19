Представитель Примеры стал самым результативным клубом века
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Стало известно, какая футбольная команда забила наибольшее количество голов в XXI веке по рейтингу портала Transfermarkt, передает УНН.
Возглавила список “Барселона”, которая за 1193 игры забила 2730 голов. На второе место попал “Реал” (1162 игры, 2633 гола), замкнула тройку лидеров рейтинга “Бавария” (1060 матчей, 2496 голов).
Кроме них только пять клубов в 21-м веке забили менее 2000 мячей: “Арсенал” (2254), “Челси” (2227), “Манчестер Юнайтед” (2226), “Ливерпуль” (2059) и "ПСЖ "(2033).
Напомним, что Месси стал лучшим игроком атаки 21-го века.