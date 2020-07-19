Представник Прімери став найбільш результативним клубом століття

Очолила список “Барселона”, яка за 1193 гри забила 2730 голів. На друге місце потрапив “Реал” (1162 гри, 2633 голи), замкнула трійку лідерів рейтингу “Баварія” (1060 матчів, 2496 голів).

Крім них тільки п’ять клубів в 21-м столітті забили щонайменше 2000 м’ячів: “Арсенал” (2254), “Челсі” (2227), “Манчестер Юнайтед” (2226), “Ліверпуль” (2059) і "ПСЖ"(2033).

Нагадаємо, що Мессі став кращим гравцем атаки 21-го століття.