Представлен новый командир Сухопутных войск Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского, сообщает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.
"В командовании Сухопутных войск ВС Украины начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил нового командующего - генерал-лейтенанта Александра Сырского", - говорится в сообщении.
Представляя нового руководителя самого многочисленного вида Вооруженных Сил, Хомчак отметил, что Сырский качественно выполнил свои задачи на предыдущей должности командующего операции Объединенных сил.
Главнокомандующий ВС Украины пожелал Сырскому дальнейших успехов и свершений на новой должности.
Также Хомчак поблагодарил генерал-полковнику Сергею Попко, который рассматривается на назначение на более высокую должность, за самоотверженную многолетнюю плодотворную деятельность в пользу Сухопутных войск и Вооруженных Сил.
Напомним, 5 августа Сырский стал головнокомандюючим Сухопутных войск после того, как с мая занимал должность командующего операции Объединенных сил.
Вместо Сырского Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Объединенных сил Владимира Краченко.