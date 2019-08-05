Зеленський знайшов Сирському нову посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Тепер ним став Олександр Сирський, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
Так, указом №576/2019 звільнено генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
Указом №578/2019 на цю посаду призначено Олександра Сирського.
"Призначити генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, перед цим Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського з посади Командувача об’єднаних сил.
Додамо, що Сирського призначили командувачем операції Об'єднаних сил 6 травня.