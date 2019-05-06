В ООС змінили командувача

"Прийняв рішення призначити на посаду Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Він пройшов усі командні посади, від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ", - повідомив Президент.



До війни у Донецькій та Луганській областях україни - у 2000-х роках - командував 72 бригадою.



А безпосередньо перед початком конфлікту на Донбасі був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ.



З початком бойових дій Олександр Сирський був начальником штабу АТО.



Варто відзначити, що у 2015 року Сирський займав посаду начальника штабу – першого заступника керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.

Як повідомляв УНН, в Україні до вечора можуть змінити командувача ООС.



Нагадаємо, 16 березня 2019 року Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Сході України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Перед командувачем об’єднаних сил було поставлено завдання укріпити Збройні сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, а й спроможними звільнити окуповані території.