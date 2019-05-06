В Україні до вечора можуть змінити командувача ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні в Україні можуть призначити нового командувача Об'єднаних сил на сході України. Про це УНН повідомили джерела в Адміністрації Президента.
За словами джерела, відповідний указ може з’явитись до вечора понеділка.
Нагадаємо, 16 березня 2019 року Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Сході України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Перед командувачем об’єднаних сил було поставлено завдання укріпити Збройні сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, а й спроможними звільнити окуповані території.