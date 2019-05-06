В Украине к вечеру могут изменить командующего ООС

По словам источника, соответствующий указ может появиться к вечеру понедельника.



Напомним, 16 марта 2019 Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Востоке Украины генерал-лейтенанта Сергея Наев.



Перед командующим объединенных сил была поставлена задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособноыми, но и способными освободить оккупированные территории.