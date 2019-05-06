В Украине к вечеру могут изменить командующего ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в Украине могут назначить нового командующего Объединенных сил на востоке Украины. Об этом сообщили УНН источники в Администрации президента.
По словам источника, соответствующий указ может появиться к вечеру понедельника.
Напомним, 16 марта 2019 Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Востоке Украины генерал-лейтенанта Сергея Наев.
Перед командующим объединенных сил была поставлена задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособноыми, но и способными освободить оккупированные территории.