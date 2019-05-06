В ООС изменили командующего

"Принял решение назначить на должность Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", - сообщил Президент.



До войны в Донецкой и Луганской областях Украины - в 2000-х годах - командовал 72 бригадой.



А непосредственно перед началом конфликта на Донбассе был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ.



С началом боевых действий Александр Сирский был начальником штаба АТО.



Стоит отметить, что в 2015 году Сирский занимал должность начальника штаба - первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытки отбить Логвиново.

Как сообщал УНН, в Украине к вечеру могут изменить командующего ООС .



Напомним, 16 марта 2019 Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Востоке Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Перед командующим объединенных сил была поставлена задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособной, но и способны освободить оккупированные территории.