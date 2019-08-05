Зеленский нашел Сырскому новую должность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Теперь им стал Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Так, указом №576/2019 уволен генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Указом №578/2019 на эту должность назначен Александр Сырский.
"Назначить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, перед этим Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сырского с должности Командующего объединенных сил.
Добавим, что Сырского назначили командующим операции Объединенных сил 6 мая.