Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського з посади Командувача об’єднаних сил і одразу ж знайшов йому заміну, передає УНН.
"Звільнити генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича з посади Командувача об’єднаних сил", - йдеться в указі №577/2019.
Новим Командувачем об’єднаних сил призначено Володимира Краченка.
"Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича Командувачем об’єднаних сил", - зазначено в указі №579/2019.
Нагадаємо, Олександр Сирський був призначений командувачем Операції Об'єднаних сил 6 травня.