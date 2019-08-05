Зеленский заменил командующего Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и сразу же нашел ему замену, передает УНН.
"Освободить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича от должности Командующего объединенных сил", - говорится в указе №577/2019.
Новым командующим Объединенных сил назначен Владимир Краченко.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - говорится в указе №579 / 2019.
Напомним, Александр Сирский был назначен командующим Операции Объединенных сил 6 мая.