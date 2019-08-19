Представлено нового командира Сухопутних військ України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, повідомляє УНН із посиланням на сторінку пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.
"У Командуванні Сухопутних військ ЗС України начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив нового командувача – генерал-лейтенанта Олександра Сирського", - йдеться в повідомленні.
Відрекомендовуючи новопризначеного керівника найчисельнішого виду Збройних сил, Хомчак зазначив, що Сирський якісно виконав свої завдання на попередній посаді командувача операції Об’єднаних сил.
Головнокомандувач ЗСУ побажав Сирському подальших успіхів та звершень на новій посаді.
Також Хомчак подякував генерал-полковнику Сергію Попку, який розглядається на призначення на вищу посаду за самовіддану багаторічну плідну діяльність на користь Сухопутних військ та Збройних сил, зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, 5 серпня Сирський став головнокомандюючим Сухопутних військ після того, як з травня обіймав посаду командувача операції Об'єднаних сил.
Замість Сирського Президент України Володимир Зеленський призначив новим Командувачем Об’єднаних сил Володимира Краченка.