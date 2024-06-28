Сегодня, 28 июня, был официально представлен новый глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник. На мероприятии присутствовали представители МВД, ГПСУ и ГМС Украины. Об этом говорится в материале пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Нового главу ГСЧС Украины Андрея Даника руководящему составу ведомства представил глава МВД Игорь Клименко.

Андрей Даник - полковник, который долгое время исполнял обязанности главы ГСЧС. Профессионал, который понимает специфику работы и ответственность, которую несет за личный состав. За сравнительно недолгий срок посетил почти все региональные подразделения для изучения особенностей и проблематики. Задач у службы немало, вызовов в государстве много - рассказал министр внутренних дел Украины.

Отмечается, что согласно приказу Кабинета Министров первым заместителем председателя ГСЧС Украины назначен Виталий Миронюк.

Дополнение

Отметим, что а мероприятии присутствовали заместитель Министра внутренних дел Украины Василий Тетеря, Командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко, председатель Национальной полиции Иван Выговский, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Напомним,

УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.