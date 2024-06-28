Андрей Даник, полковник, который долгое время исполнял обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, был официально представлен руководству ведомства как новый глава ГСЧС.
Сегодня, 28 июня, был официально представлен новый глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник. На мероприятии присутствовали представители МВД, ГПСУ и ГМС Украины. Об этом говорится в материале пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
Детали
Нового главу ГСЧС Украины Андрея Даника руководящему составу ведомства представил глава МВД Игорь Клименко.
Андрей Даник - полковник, который долгое время исполнял обязанности главы ГСЧС. Профессионал, который понимает специфику работы и ответственность, которую несет за личный состав. За сравнительно недолгий срок посетил почти все региональные подразделения для изучения особенностей и проблематики. Задач у службы немало, вызовов в государстве много
Отмечается, что согласно приказу Кабинета Министров первым заместителем председателя ГСЧС Украины назначен Виталий Миронюк.
Дополнение
Отметим, что а мероприятии присутствовали заместитель Министра внутренних дел Украины Василий Тетеря, Командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко, председатель Национальной полиции Иван Выговский, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.
Напомним,
УНН сообщал, что Кабинет Министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.