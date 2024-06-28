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Представлено нового голову ДСНС України керівному складу відомства

Київ • УНН

 • 80482 перегляди

Андрій Даник, полковник, який тривалий час виконував обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, був офіційно представлений керівництву відомства як новий очільник ДСНС.

Представлено нового голову ДСНС України керівному складу відомства

Сьогодні, 28 червня, був офіційно представлений новий голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрій Даник. На заході були присутні представники МВС, ДПСУ та ДМС України. Про це йдеться у матеріалі пресслужби Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

Деталі

Нового голову ДСНС України Андрія Даника керівному складу відомства представив глава МВС Ігор Клименко.

Андрій Даник — полковник, який тривалий час виконував обов'язки глави ДСНС. Професіонал, який розуміє специфіку роботи та відповідальність, яку несе за особовий склад. За порівняно недовгий термін відвідав майже усі регіональні підрозділи для вивчення особливостей та проблематики. Завдань у служби чимало, викликів у державі багато

- розповів міністр внутрішніх справ України.

Зазначається, що згідно з наказом Кабінету Міністрів першим заступником голови ДСНС України призначено Віталія Миронюка.

Доповнення

Відзначимо, що а заході були присутні заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Тетеря, Командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко, голова Національної поліції Іван Вигівський, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко та голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Кабінет Міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Ігор Клименко
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