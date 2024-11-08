Представители оккупационной администрации Крыма приехали на форум ООН в Египте. Украина выразила решительный протест

МИД выражает решительный протест в связи с участием представителей оккупационной администрации России во временно оккупированной РФ Автономной Республике Крым (Украина) в 12-й сессии Всемирного форума городов (WUF12), которая проходит с 4 по 8 ноября в Каире, Египет, при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), передает УНН со ссылкой на дипведомство.

В МИД подчеркнули, что участие представителей оккупационной администрации РФ в мероприятиях, организуемых или проходящих под эгидой международных организаций, является вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генассамблеи ООН.

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«Несмотря на многочисленные настаивания украинской стороны, ООН-Хабитат так и не смог обеспечить надлежащий контроль и определить четкий механизм регистрации участников WUF12, тем самым допустив к участию в мероприятии преступников и поставив под угрозу реноме этого важного мероприятия», - говорится в сообщении.

В дипведомстве убеждены, что лица, допустившие такую преступную халатность, больше не могут пользоваться доверием государств-членов ООН, а затем и иметь честь работать в ООН-Хабитат или других органах системы ООН.

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